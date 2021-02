Analyse: Erfolgsverwöhnter Kanzler in der Bredouille

Unter schwierigen Bedingungen ist die erste türkis-grüne Bundesregierung gestartet. Es gilt, eine Pandemie zu bekämpfen – mit all ihren Folgen für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft. Anfangs hieß die Mehrheit der Bürger gut, was von den Machthabern vorgegeben wurde. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Das Vertrauen in die Managementfähigkeiten der Koalitionär­e ist gesunken. Just da gibt es allerlei, das es nicht verbessert.