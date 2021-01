Kleider machen Leute – und Memes

Das Original: Senator Bernie Sanders hatte bei der Amtseinführung des US-Präsidenten wohl nicht mit so viel Aufmerksamkeit gerechnet.

Wie viele Stunden Joe Biden und seine Gattin Jill wohl in die Vorbereitung ihres Auftritts bei der Amtseinführung zum US-Präsident investiert haben? Nicht nur im Bezug auf seine Ansprache – sondern auch für Friseurtermin, Maniküre, bestickte Masken, Maßanzug und Designerkleid. Doch der Mühe zum Trotz waren die Augen der Öffentlichkeit auf jemand anderen gerichtet. „Politiker Bernie Sanders saß in einem Outfit daneben, als wolle er zum Angeln gehen. Schlabberjacke, selbst gestrickte Handschuhe, Billig-Maske. So zeigte der Senator, dass er nichts für das Tohuwabohu übrig hat. Das stach den Zusehern ins Auge und sie kreierten ein Meme daraus“, sagt Tobias Dienlin, Kommunikationsexperte der Universität Wien.