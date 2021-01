Tiroler Bob-Olympia-Hoffnung Maier: „Ich habe jeden Cent investiert“

Sie sind Jahrgang 1994. Wissen Sie trotzdem, was am 22. Februar 1992 passierte?

In den jüngsten sechs Weltcuprennen standen Sie fünfmal auf dem Podest – inklusive EM-Silber im Vierer- und EM-Bronze im Zweier-Bewerb. Die Stimmen mehren sich, dass Sie in einem Jahr bei den Olympischen Spielen in Peking Nachfolger von Appelt werden könnten.

Maier: Ja (überlegt lange) … Wir versuchen an allen Ecken und Enden zu schrauben, damit wir eine super Vorbereitung machen können. Am Ende steht und fällt alles mit der finanziellen Seite. Es würde mich freuen, wenn wir in Appelts Fußstapfen treten können. Das Ziel ist klar eine Medaille. Die Chance ist wohl im Vierer größer, obwohl ich lieber mit dem Zweier fahre. Den Zweier haben wir zuletzt ein wenig vernachlässigt, da wir dort mit dem Material nicht so gut aufgestellt sind. Das wollen wir jetzt wieder ändern.