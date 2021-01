Dressur-Turnier am Schindlhof abgesagt: „Es gibt jetzt andere Sorgen“

So fehlt heuer dem Tiroler Pferdesport einer der Höhepunkte und auch weitere wackeln – wie in allen Sportarten. Das erste Saisonturnier der Dressurreiter ist jedenfalls von 12. bis 14. März in der Halle in Igls geplant. Die Voltigierer legen ebenfalls in Igls am 17. und 18. April los. Die Corona-Regeln gelten auch im Pferdesport – die Trennung von Hobby- und Spitzenreitern (Kadermitglieder). Nur Zweiteren ist Training erlaubt, zur Versorgung und Gesundheit der Kontakt zu den Tieren aber allen. Haim: „Wir sind vielleicht privilegiert, aber es geht nicht anders. Pferde sind Lebewesen, keine Fußballschuhe, die man in die Ecke stellen kann.“