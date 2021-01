Luft-100er soll für Kammer auch bei Ampass/Zirl fallen

Innsbruck – Es ist ein Änderungsentwurf zur etwas sperrig klingenden "IG-L-Geschwindigkeitsbeschränkungsverordnung", welcher aktuell im Verkehrsministerium in Wien seiner finalen Freigabe harrt. Im Landhaus wartet man bereits darauf, schließlich sollte die neue Verordnung mit Anfang Februar in Kraft treten. Dazu muss sie freilich aber dann erst noch kundgemacht werden. Eine kleine Verzögerung ist also nicht ausgeschlossen.