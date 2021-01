Davis-Cup-Finale in Tirol? „Das wäre für Innsbruck wie die WM“

Innsbruck –Dieser Tage flattern im Büro des Österreichischen Tennisverbands (ÖTV) die Bewerbungs-Unterlagen für das Davis-Cup-Finalturnier herein. „Noch hatten wir leider keine Möglichkeit, uns das genau anzusehen“, sagt ÖTV-Präsident Magnus Brunner. Das Vorhaben ist aber jetzt schon klar: Einer der drei Austragungsorte für die Gruppenphase und ein Viertelfinal-Spiel des Länderkampfs (25.11.–5.12.) soll in Österreich liegen – genauer gesagt in Innsbruck. Mit dem Serben Novak Djokovic und dem Deutschen Alexander Zverev. Und dass das mehr als ein Hirngespinst ist, bestätigt jener Mann, der Tirol ins Spiel brachte: Herwig Straka.