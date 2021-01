Putin hat sich bei Kremlgegner Nawalny schwer verschätzt

„Bis zu seiner Vergiftung hat Nawalny (für Putin) keine Gefahr dargestellt, er war nur ein Ärgernis“, sagt Mangott. Eine Parteigründung war ihm verboten, staatliche Medien diskreditierten ihn oder schwiegen ihn tot, in Umfragen kam er nur auf ein paar Prozent. Doch dann kam mit dem Giftanschlag auf Nawalny der erste Fehler des Machtapparats. Mangott spricht von „Geheimdienstleuten, die glauben, sie müssten das Problem ein für alle Mal lösen“. Der Anschlag misslang, Nawalny wurde in Deutschland gesundgepflegt.

Es folgte der dritte Fehler, nämlich die Festnahme Nawalnys direkt am Flughafen unter den Augen vieler Kameras. „Wieder haben sich die Sicherheitsleute in Putins Umgebung durchgesetzt“, sagt Mangott. Zugleich bediente der Kreml Nawalnys Narrativ, in dem dieser sich zum Gegenspieler von Putin aufbaute.