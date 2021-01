Corona-Hilfen: Pfundser Hotelier geht aus Protest in Hungerstreik

Hinnehmen will er das nicht mehr. Gestern kündigte der Hotelier nun eine ungewöhnliche Maßnahme an. Er will ab 1. Februar in einen fünftägigen Hungerstreik treten, um auf seine Situation aufmerksam zu machen. „Ich werde nur mehr Wasser trinken“, betonte Sun gestern. Seine Mitarbeiter würden ihn dabei überwachen und das Ganze dokumentieren. Die Aktion kündigte er auch bei der Covid-19-Finanzierungsagentur an.