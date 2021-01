50 Kilometer Burgenweg im Talkessel Landeck ohne Schilderwald

Landeck – Er verbindet fünf Burgen, ist 50 km lang – soll aber ohne neue Hinweisschilder auskommen. Heuer eröffnet der Tourismusverband TirolWest einen neuen Weitwanderweg rund um den Talkessel Landeck und Zams. Das Besondere an der Route, die durch acht Gemeinden führt, ist aber die Kennzeichnung. Man will den Schilderwald nicht weiter aufforsten, wie TVB-Geschäftsführerin Simone Zangerl erklärt. Die Wanderer werden auf dem so genannten Burgenweg digital geführt. „Wir verzichten auch auf Pano­rama- und Schautafeln und wirken so der Schilder-Überflutung entgegen“, betont sie. Derzeit werden eine App fürs Smartphone sowie eine Anwendung für den Browser entwickelt, die rechtzeitig vor dem Sommer zur Verfügung stehen sollen.