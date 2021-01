Kreml: Palast am Schwarzen Meer in Unternehmer-Besitz

Eine Woche nach Veröffentlichung des viel beachteten Videos „Ein Palast für Putin“ des Kremlgegners Alexej Nawalny hat die Präsidialverwaltung in Moskau Unternehmer zu den Eigentümern erklärt. „Der Kreml hat kein Recht, die Namen dieser Eigentümer bekanntzugeben, und wir haben auch nicht vor, das zu tun, das ist einfach nicht korrekt“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Das Video hatte mehr als 90 Millionen Aufrufe.

Präsident Wladimir Putin hatte am Montag bestritten, dass der Palast ihm oder seinen engsten Verwandten gehöre. Das Grundstück mit dem Palast am Schwarzen Meer ist dem Film zufolge fast 40 Mal so groß wie Monaco und soll bereits mehr als 100 Milliarden Rubel (1,1 Milliarden Euro) verschlungen haben. Nach Darstellung Nawalnys sind die Besitzverhältnisse gezielt verschleiert worden. Die in den Papieren genannten Eigentümer hätten nicht das Geld für einen solchen Bau. Finanziert worden sein soll alles aus Schmiergeldern, die Oligarchen und enge Vertraute Putins in den Staatskonzernen gezahlt hätten. In dem Video werden neben einem Augenzeugen erstmals auch Drohnenaufnahmen und Dokumente gezeigt.