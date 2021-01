Störung im Stromnetz: Blackout kostet 1 Milliarde Euro pro Tag

In den kommenden 10 Jahren sind Investitionen von 18 Mrd. Euro in Österreichs Stromnetze nötig.

Mittlerweile ist auch bekannt, dass eine Überlastung der Stromnetze in Südosteuropa der Grund für die massive Frequenzstörung war. Die österreichischen Kraftwerke haben perfekt reagiert. „Vor allem Wasserkraftwerke und eine Batterie in Österreich haben das System stabilisiert“, sagte Gerhard Christiner, Vorstand beim Netzbetreiber APG.

Strugl sieht im Beinahe-Blackout dennoch einen Weckruf für die Versorgungssicherheit angesichts der geplanten Dekarbonisierung bis 2030. Ein großflächiger Stromausfall in Österreich bedeute Kosten von rund 1,18 Mrd. Euro am Tag, so Strugl. Versorgungssicherheit komme nicht automatisch, sie sei wertvoll, koste aber auch etwas. In die Netze müssten bis 2030 rund 18 Mrd. Euro investiert werden.