FFP2 oder KN95: Volksanwalt Amon sieht Missstand bei Maskenfrage

Wien – Seit 25. Jänner sind FFP2-Masken verpflichtend – im Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Was als solche Maske gilt, darüber wird nun debattiert. Ist auch KN95-Mund-Nasen-Schutz dahingehend gestattet?

„Laut unserer Rechtsmeinung besteht die Äquivalenz“, befindet Amon. „Im Frühjahr ist das in einer anderen Verordnung des Gesundheitsressorts festgelegt worden. Eine Änderung wurde nicht verlautbart.“ Diesen Montag habe es geheißen: „KN95-Masken sollen nur dann eingesetzt werden, wenn sie CPA-zertifiziert sind. Dies sei möglich, wenn die Masken in Österreich geprüft und zertifiziert worden sind.“

Eine Justizanstalt hat sich wegen des Tohuwabohus nun an die Volksanwälte gewandt – mit einer Beschwerde. Es werde angemerkt, „dass die in den Justizanstalten ausgegebenen Schutzmasken für Insassen, das exekutive wie das nicht-exekutive Personal und externe Personen nicht über die Schutzwirkung einer FFP2-Maske verfügten, sondern mit dem Aufdruck KN95 versehen seien. Die ausgegebenen Masken böten daher keinen ausreichenden Schutz.“ Die „Generaldirektion für den Strafvollzug und für den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen“ habe 600.000 Stück FFP2-Masken gekauft – mit dem Aufdruck KN95.

Volksanwalt Amon hat ob dessen das Justizministerium schriftlich kontaktiert, Grünen-Vizekanzler Werner Kogler, der die karenzierte Alma Zadić an der Ressortspitze vertritt. Er ersucht um „die rasche Übermittlung einer Stellungnahme, ob es sich bei den in den Justizanstalten und Einrichtungen des Maßnahmenvollzugs ausgegebenen Schutzmasken um FFP2-Masken mit CE-Kennzeichnung handelt, verneinendenfalls, ob Masken mit dem Aufdruck KN95 verwendet werden – und es sich dabei um Produkte handelt, die in Österreich (allenfalls in einem verkürzten Bewertungsverfahren) zertifiziert wurden und über eine FFP2-Masken gleichwertige Filter- und Schutzleistung verfügen“.