Italienischer Premier Conte zurückgetreten

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte ist am Dienstag zurückgetreten. Staatschef Sergio Mattarella empfing den Premier, der ihm sein Demissionsschreiben übergab. Mattarella will jetzt politische Konsultationen starten, um einen Ausweg aus der Regierungskrise zu finden, wie das Büro des Staatsoberhaupts mitteilte. Die Gespräche mit den Delegationen der Parteien beginnen am Mittwochnachmittag. Conte hofft auf ein Mandat für die Bildung seiner dritten Regierung.