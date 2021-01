Gesundheitsminister Anschober will Impfplan überarbeiten

Wien – In den kommenden Tagen will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) einen überarbeiteten Impfplan für die über 80-Jährigen präsentieren. Es geht darum, trotz Lieferschwierigkeiten beim Impfstoff das „Tempo beizubehalten“. Bei den Impfungen in Alten- und Pflegeheimen sei man sehr weit. „Wir haben mittlerweile 180.000 Impfungen in Österreich durchgeführt“, betonte Anschober. Ein Großteil der Menschen in Alten- und Pflegeheimen sei durchgeimpft. Die zweite Runde der Impfungen soll in der zweiten Februarhälfte abgeschlossen sein.