Trotz Covid-Bescheid Einkauf erledigt: 10.800 Euro Geldstrafe für Tirolerin

Was war passiert? Im April hatte die Frau nach positiver Corona-Testung von der Bezirkshauptmannschaft einen Absonderungsbescheid erhalten. Trotzdem hatte die Hochansteckende mehrfach ihre Wohnung verlassen. Darauf ging es in den Supermarkt und in ein Taxi. Durch Liftbenutzung zur Müllentsorgung hatte die Frau zudem Mitbewohner ihres Mehrparteienhauses gefährdet. Unten im Hof sonnte sie sich anschließend auf einer Bank. Dabei hatte die bis zum erstinstanzlichen Prozess eher Uneinsichtige ihre Wohnung weiter verlassen, obwohl sie vormittags bereits verwarnt worden war. Staatsanwalt Clemens Gatringer pochte damals auf eine „Strafe mit generalpräventivem Effekt“: „Sie haben sich einen Dreck geschert, ob Sie Leute anstecken, Sie waren so dreist, dass man Sie sogar verhaften musste!“ Gestern am Oberlandesgericht wurde der Konflikt mit Regeln gleich doppelt bestraft. So hatte die 54-Jährige ihre Berufung gegen die Strafe rechtswidrig per Mail eingebracht. Das Rechtsmittel musste daher sofort wegen Formalmangels zurückgewiesen werden.