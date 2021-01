Mariendistel: Piksende Heilpflanze schützt Leber und rettet Leben

Eindrücklich wird ihre Wirksamkeit bei der lebensbedrohlichen Knollenblätterpilzvergiftung. Viele Menschen haben der Pflanze, genauer gesagt dem darin enthaltenen Wirkstoff, ihr Leben zu verdanken. „Silibilin wird auf den Intensivstationen in Form einer wasserlöslichen Reinsubstanz per Dauerinfusion ganz, ganz langsam verabreicht“, erklärt Hermann Stuppner, Präsident der Herbal Medicinal Products Platform Austria HMPPA.

Ernte für Arzneien: in zwei Stufen. Erst werden die oberen 30 cm abgeschnitten, danach die Stiele. Der Schnitt muss zwei bis drei Tage trocknen, danach wird er mit dem Mähdrescher bearbeitet. Die Früchte werden getrocknet und dann eingelagert. Danach wird aus ihnen der Silymarin-Wirkstoff herausgepresst. Der Wirkstoffgehalt der österreichischen Pflanzen ist doppelt so hoch wie vom Europäischen Arzneibund gefordert.

Der Mariendistel-Extrakt wird in naturheilkundlichen Praxen täglich bei Lebererkrankungen wie alkoholischer und nicht-alkoholischer Fettleber, den chronischen Hepatitis-Varianten B und C und der Chemotherapie-induzierten Hepatitis eingesetzt.

In Spanien läuft sogar eine Studie bezüglich der Wirksamkeit gegen Covid-19. „Im Reagenzglas wurden dabei schon die Virusvervielfältigung und der Zytokinsturm verhindert, also die Entgleisung des Immunsystems, die Patienten tötet“, verkündet Bauer. Er bedauert, dass Naturstoffe bei der Krankheits-Erforschung häufig ausgeblendet würden.

Doch warum laufen jetzt wieder Studien zu den Mariendistel-Wirkstoffen, wo diese doch schon so lange bekannt sind? „Weil die Pflanzen-Firmen nicht so innovationsfreudig waren und sich nur um altbekannte Sachen gekümmert haben“, erklärt Bauer. Da jedoch in der Bevölkerung die Nachfrage gestiegen sei und weiter steige, habe sich dies geändert. Jänsch hebt diesbezüglich den Einstieg eines großen deutschen Pharmaziekonzerns in die Pflanzenmedizin-Forschung hervor.