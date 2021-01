Mobile Notfalleinheit Matrei: Das Rote Kreuz will mitreden

Matrei i. O. – Mit der Versorgung medizinischer Notfälle im Iseltal hat das Land im Oktober 2019 die Rotes Kreuz Tirol gemeinnützige Rettungsdienst GmbH beauftragt. Bei der „Mobilen Notfalleinheit Matrei i. O.“ handelt es sich um ein Pilotprojekt für ein bodengebundenes Notarztsystem, das bei Erfolg auch in anderen Regionen Tirols zum Einsatz kommen könnte. Am Stützpunkt in Matrei ist ein voll ausgestattetes Rettungsfahrzeug stationiert. Ein Sanitäter und ein Notarzt stellen im Team die 24-Stunden-Notfallversorgung im Einzugsgebiet Iseltal sicher.