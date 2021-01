Geimpfter russischer Teamchef Stani Tschertschessow will nach Tirol

Moskau, Innsbruck – Seine Wohnung in Rinn hat Stanislaw Tschertschessow schon seit ca. einem Jahr nicht betreten. Die europaweiten Lockdowns und Quarantäne-Verordnungen hielten den mittlerweile längstdienenden russischen Fußball-Teamchef (seit Juli 2016 im Amt) von Reisen in seine Tiroler Wahlheimat ab: „Warum soll ich kommen und zu Hause sitzen?“, runzelt er die Stirn.

Bereitwillig ließ sich Tschertschessow vorgestern in Moskau impfen, die Skepsis gegenüber dem russischen Impfstoff (Sputnik V) kann er nicht nachvollziehen: „Wenn unser Vakzin momentan das bessere sein sollte, sollte es die ganze Welt benutzen. Und wenn in ein, zwei, drei Monaten ein besseres aus einem anderen Land kommen würde, dann eben dieses. Hier muss man das Politische ausblenden. Das Allerwichtigste ist doch, dass wir so rasch wie möglich wieder zurück in unser normales Leben finden“, hält der 57-Jährige fest. Bars wie Restaurants haben in Russland wieder geöffnet, die Zahl der Genesenen (27.000) lag gestern laut Stani gegenüber jener den Neuerkrankten (17.000) klar im Plus.