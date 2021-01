Bank Austria-Chefökonom: Aufschwung hängt am Impf-Tempo

Wien, Innsbruck – Mit den Lockdowns gebe es nach dem 4. Quartal 2020 auch jetzt im 1. Quartal Rückgänge beim BIP in Österreich und damit erneut eine Rezession, wenn auch keine so tiefe wie im letzten Frühjahr, so Bruckbauer. In der Industrie gehe es vor allem im Export aufwärts, und das erstmals auch wieder leicht bei der Beschäftigung. Teilweise machten Ausfälle bei Vormaterialien der Chips Probleme.