Neuer Gatterer-Preis: Im Zweifel aufseiten der Schwachen

Wien, Bozen – Einen nach Claus Gatterer benannten Preis gibt es seit 1985. Nun gibt es einen zweiten. Gestern wurde in Wien die neue „Auszeichnung für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Claus Gatterer“ vorgestellt. Er wird vom Presseclub Concordia und der Bozner Michael-Gaismair-Gesellschaft auf Empfehlung einer Fachjury vergeben. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro – und wird vom Land Südtirol finanziert. Erstmals vergeben wird der „neue“ Gatterer-Preis in diesem Juni in Sexten, dem Geburtsort Claus Gatterers (1924–1984), der mit dem ORF-Format „Teleobjektiv“ österreichische Fernseh- und Journalismusgeschichte schrieb.