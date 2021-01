Zweites Amtsenthebungsverfahren: Trump wird wohl nicht verurteilt

Washington – Noch hat die eigentliche Verhandlung im zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump nicht begonnen. Doch das Ergebnis steht schon so gut wie fest. Der frühere US-Präsident wird wohl auch diesmal freigesprochen. Das folgern Insider und Experten zumindest aus einer Abstimmung im US-Senat, die als Test für die Haltung der Republikaner galt.

In dem Verfahren geht es um den Aufruf Trumps an seine Anhänger, gegen angeblichen Wahlbetrug zu kämpfen und zum Kapitol zu marschieren. Beim folgenden Sturm auf das Kapitol sind fünf Menschen ums Leben gekommen, Abgeordnete und Senatoren waren – wie teils erst nachträglich bekannt wurde – in höchster Gefahr. Die Behörden ermitteln bisher gegen 400 mutmaßlich Beteiligte, zum Teil wegen Inlandsterrorismus.