Check der Masken in Gefängnissen: „KN95 sind in Ordnung“

„Wenn öffentliche Stellen solche KN95-Masken haben, dann sind diese in der Regel in Ordnung“, heißt es aus dem Gesundheitsressort von Rudolf Anschober.

Wien – Das Justizministerium lässt jenen Mund-Nasen-Schutz, der an Gefängnisse ergangen ist, prüfen. Wie von der Tiroler Tageszeitung berichtet, haben die Haftanstalten KN95-Masken erhalten; diese dürfen in Europa nur nach einem Check verwendet werden. Via TT hat Volksanwalt Werner Amon von einer Beschwerde einer Justizanstalt wissen lassen, 600.000 Stück waren bestellt worden.