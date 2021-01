Nauders gibt Widerstand gegen Straßenausbau auf

Die Reschenstraße nach Nauders war in den vergangenen Jahren immer wieder gesperrt. Fahrzeuge mussten über die Schweiz ausweichen.

Nauders, Martina – Wenn es auf der Reschenstraße wieder einmal rumpelt, hält sie als Notnagel her: Die schmale Martins­brucker Straße vom Schweizer Ort Martina nach Nauders ist bei einer Sperre der B180 die einzig mögliche Verbindung in die Grenz­gemeinde und weiter in den Südtiroler Vinsch­gau.