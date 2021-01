Südtirol muss nach Lockerungen wieder nachschärfen

Bozen – In Südtirol waren, wie berichtet, zwar die Bergbahnen zu, die Hotels, der Handel, Bars und Restaurants aber unter Auflagen offen. Dieser Sonderweg wurde in Südtirol bisher damit begründet, dass es unterschiedliche Interpretationen der Zahlen gebe. Während der Staat die Einteilung der Regionen in unterschiedliche Farben aufgrund des Reproduktionsfaktors vornimmt, orientiert sich die Südtiroler Landesregierung an den Auslastungen in den Krankenhäusern.