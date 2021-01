Klarheit über Tiroler Impfplan gefordert, Rechnungshof soll prüfen

Innsbruck – 16.000 Tirolerinnen und Tiroler wurden bisher geimpft. Dazu zählen Mitarbeiter und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen, Personal in den Spitälern und in kritischen Infrastrukturen, niedergelassene Ärzte sowie die über 80-Jährigen in 19 Tiroler Gemeinden. Ab 1. Februar können sich dann alle Tiroler für eine Corona-Schutzimpfung anmelden. Wegen der Lieferengpässe bzw. -kürzungen beim Impfstoff dürfte sich die Immunisierung der breiten Bevölkerung aber verzögern. Bis Ende März sollen jedenfalls die über 80-Jährigen und andere Risikogruppen durchgeimpft sein. Dann geht es nach einer Priorisierung mit den über 65-Jährigen weiter.