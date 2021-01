Hohe Lawinenwarnstufe in Tirol, bisher wenig Unfälle

Der diesjährige Winter bringt nicht nur große Schneemengen, sondern auch viele Touren-Neulinge in die Berge. „Etwa 25 Prozent mehr Menschen sind mit den Skiern bergwärts in Tirols Alpen unterwegs. Die steigende Zahl an Tourengehern bedeutet auch mehr Menschen ohne viel Erfahrung“, sagt Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol. Trotz des Booms bleiben die absoluten Unfallzahlen jedoch konstant. „Wir beobachten erfreulicherweise, dass die Tourengeher die Gefahren ernst nehmen und viele sich sehr genau vorbereiten“, betont Mair.