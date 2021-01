Die Zirler Faschingsgilde wird zum Zeitungs-Lieferservice

Zirl – Das Werk ist vollbracht: Der jährlich erscheinende Zirler Goasser Kurier, die satirische Zeitung aus der Feder der Faschingsgilde Zirl, wird trotz Pandemie auch heuer für gute Unterhaltung sorgen. Das geheim agierende Redaktionsteam des „Kuriers“ schöpfte laut eigenen Angaben alle technischen Mittel aus, um die traditionelle Faschingszeitung auch in schwierigen Zeiten zu erstellen. Im Blatt wird das Zirler Dorfleben in humoristischer Art und Weise abgehandelt. Aufgrund der aktuellen Lage bietet die Faschingsgilde Zirl heuer eine Vorbestellung an – die Zeitung wird dann, ähnlich wie bei diversen Speiselieferanten, per Hauszustellung an den Mann und die Frau gebracht.