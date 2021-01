Staatsverweigerer wollten laut Anklage Politiker entführen

In Salzburg müssen sich Ende Februar vier Staatsverweigerer vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Graz wirft ihnen vor, sich einem sogenannten „Gerichtshofes auf Grundlage des Common Law mit biblischer Grundlage“ angeschlossen zu haben. Geplant war die Entführung von staatlichen Entscheidungsträgern, Politikern und Beamten durch „Sheriffs“, die dann durch eigene „Richter“ verurteilt werden sollten, teilte das Landesgericht Salzburg am Donnerstag mit.

Eingebracht wurde die 72 Seiten umfassende Anklage bereits im vergangenen November, sie ist inzwischen rechtskräftig. Zwei der Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Konkret wird den vier Männern die Zugehörigkeit zum „Global Common Law Court (kurz: „GCLC“) bzw. „Global Court of the Common Law“ („GCCL“) vorgeworfen, andere Straftaten seien bisher noch nicht verübt oder zumindest jetzt nicht angeklagt worden, sagte Peter Egger, Sprecher des Landesgerichtes Salzburg, zur APA. „Es reicht die Teilnahme an der Verbindung. Es wurde noch niemand entführt“, so Egger. Zuständig ist das Gericht in Salzburg, weil hier das erste angeklagte Delikt verübt worden ist.