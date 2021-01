Fieberhafte Suche nach Ärzte-Lösung in Landeck

Landeck – „Im Westen nichts Neues“, heißt es aus Innsbrucker Sicht zu den vakanten Kassenstellen in Landeck. Weiterhin sind zwei von vier Allgemeinmediziner-Stellen unbesetzt, wie Tirols Ärzte­kammer-Direktor Günter Atzl am Donnerstag bestätigte. Zudem sind Stellen für einen Augenfacharzt und einen Internisten ausgeschrieben. Sogar die niedergelassenen Praktiker machen auf den Notstand aufmerksam: Die Notordination in Landeck/Umgebung ist nicht mehr an allen Wochenenden besetzt, die TT berichtete.