Nur ein Fußfesselträger rückfällig, Corona rüttelt am Erfolgsmodell

Das An- und Ablegen von Fußfesseln bleibt bei Häftlingen begehrt. Viele wollen dadurch der Zelle, Wohnungs- und Arbeitsverlust entgehen.

Innsbruck – Überfüllte Gefängnisse, überlastete Justizwache, immer herausforderndere Bedingungen – der Strafvollzug findet sich in den Schlagzeilen. Der 2010 eingeführte elektronisch überwachte Hausarrest wurde deshalb nicht nur für Häftlinge mit einer verbliebenen Strafandrohung von (derzeit noch) bis zu 12 Monaten Haft zum legalen Fluchtweg aus der Zelle. Auch aus justizpolitischer Sicht zeigt sich die „Fußfessel“ als Erfolgsgeschichte. Laut der Bewährungshilfe – Neustart Tirol – standen letztes Jahr bundesweit 730 Häftlinge unter derartiger Bewachung. Nicht nur, dass die Kosten dafür mit bis zu 22 Euro am Tag von diesen teils selbst getragen werden, gehen mit der Fußfessel auch erstaunlich niedrige Rückfallsraten in Richtung Straffälligkeit einher.