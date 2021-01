Ein Toter und zwei Verletzte durch CO-Austritt in Wien

Beim Austritt von Kohlenmonoxid (CO) aus einem Durchlauferhitzer in einer Wohnung in Wien-Währing ist Donnerstagmittag der 38-jährige Bewohner ums Leben gekommen. Eine weitere Mieterin aus dem Haus sowie ein Polizist wurden mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Abend in einer Aussendung mit. Die genaue Ursache des Vorfalls war noch unklar, das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernahm die Ermittlungen.