Integrationslandesrätin Fischer fordert eigenen Aufenthaltstitel für Kinder

Harsche Kritik an der Abschiebung „von drei bestens in Österreich integrierten Schülerinnen“ übt jetzt auch die Tiroler Integrationslandesrätin Gabriele Fischer (Grüne). „Menschlichkeit sollte in solchen Fällen über der Härte des Gesetzes stehen.“ Für Fischer müsste die unter Rot-Schwarz und Türkis-Blau in Gang gesetzte rechtliche Abschiebe-Spirale durchbrochen werden. Fischer bringt eine Landeskommission für humanitäre Fälle genauso ins Spiel wie die Wiederbelebung „des mittlerweile ausgehöhlten humanitären Bleiberechts“ und einen eigenen Aufenthaltstitel für Kinder im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz. „Es gäbe genügend Möglichkeiten, diese extrem unmenschliche Praxis abzustellen und sich nicht länger hinter gerichtlichen Entscheidungen zu verstecken. Denn wir reden in den speziellen Fällen über Menschen, die seit Jahren hier sind, sich integriert haben, teilweise sogar hier geboren sind und einen wertvollen Beitrag für Österreich leisten.“