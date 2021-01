Die „abgebrühte“ WSG Tirol beeindruckt Austria-Wien-Coach Stöger

„Es kommt darauf an, im Ballbesitz, ungeachtet der Prozent, gescheite Lösungen zu finden. Dass wir in dieser Saison kein Team stellen, das mit dominantem Ballbesitz agieren kann, wurde uns klar“, führt Stöger aus. In der Winterpause wurde am Verteilerkreis vieles angesprochen, bei unklarer finanzieller Lage (Hoffnung auf einen Investor) und der nahenden Lizenzierung deutlich gemacht, dass gewissermaßen auch jeder für die eigene Zukunft spielt. 13 Verträge laufen aus, auch jener von Stöger, der ja in Pesonalunion den Posten des Sportdirektors und Cheftrainers bekleidet: „Ich weiß, dass der Verein über den Sommer hinaus gerne mit mir weiterarbeiten würde und ich mache keinen Druck. Ich möchte mir nur etwas Zeit nehmen, um die Rahmenbedingungen und Zielsetzungen zu kennen.“