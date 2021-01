4:1-Sieg in Linz: Innsbrucks „Zwillinge“ schlugen gleich eiskalt zu

Innsbruck – Am Freitag wäre in der Linzer Eishalle so ein Tag gewesen, an dem die Auswärtsfans den Song „Und so spielt man Unterzahl“ bereits sehr früh anstimmen hätten können. Denn man traute seinen Augen nicht, was im ersten Powerplay für die Hausherren passierte: Innsbrucks „Zwillinge“ tobten sich in Minute vier in numerischer Unterlegenheit gleich zweimal erfolgreich aus: Beim 1:0 bediente Braden Christoffer seinen Spezl Daniel Ciampini mit einem feinen Gurkenpass, das 2:0 reichte Christoffer mit feiner Einzelleistung nur 43 Sekunden später nach.