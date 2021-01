ÖVP-Landeshauptleute drängen auf leichte Öffnung, Grenz-Pendler benötigen Test

Innsbruck – Freitag haben sich die ÖVP-Landeshauptleute über die weitere Vorgangsweise nach dem 7. Februar abgestimmt. Sie drängen auf eine leichte Öffnung: Jedenfalls soll der Handel aufmachen, die Schulen ebenfalls, wenn auch im Schichtbetrieb. Was die neue Einreiseverordnung betrifft, so wird es strengere Regelungen geben – wegen der vermehrt auftretenden Virus-Mutationen. Zwischen Gesundheitsministerium und Ländern gibt es aber noch Abstimmungsbedarf.

Dass künftig verpflichtende PCR- bzw. Antigen-Tests auch für einreisende Berufspendler oder Lebenspartner vorgesehen sind, steht außer Streit. In einem Vorentwurf wurde festgehalten, dass diese nicht älter als 72 Stunden sein sollen. Dagegen haben sich aber vor allem Länder wie Vorarlberg oder Tirol gewehrt. In Tirol geht es um die Südtiroler, deshalb wird der Geltungszeitraum überarbeitet und auf Wunsch der Länder auf eine Woche ausgedehnt. Das ist zwar noch nicht fix, doch die Bundesländer und die Wirtschaft stellen sich hier auf die Hinterbeine.

In Kraft treten dürften die neuen Bestimmungen dann am 8. Februar, sofort ab der Kundmachung hinsichtlich der Klarstellungen zur Einreise aus Berufszwecken. Ein Aufenthalt soll nur möglich sei, wenn ein Job in Österreich glaubhaft gemacht werden kann. Damit will man einen Aufenthalt wie von den so genannten „Ski Bums“ in den Wintersportorten verhindern. Üblicherweise finanzieren sie sich mit Minijobs das Skifahren, Snowboarden und ihre Partys. Heuer fällt die Arbeit Corona-bedingt aus, übrig bleiben Freizeitvergnügen und nicht selten Partys. Das führte zuletzt zu großem Ärger.