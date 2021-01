Vermisstes Bozner Ehepaar: Sohn (30) wegen Mordverdachts festgenommen

Bozen – Der Sohn des in Bozen vermissten Ehepaares wurde am Donnerstagabend festgenommen, wie das Südtiroler Nachrichtenportal ­stol.­it berichtete. Der 30-Jährige wird verdächtigt, seine Eltern getötet und die Leichen dann in die Etsch geworfen zu haben. Aufgrund neuer Ermittlungserkenntnisse sei eine Festnahme von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden. Der Mann habe sich selbst gestellt, Geständnis jedoch keines abgegeben. Nach einer Einvernahme am Freitagvormittag wurde er in das Gefängnis gebracht. Es gilt die Unschuldsvermutung.