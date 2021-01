Angemeldete Corona-Demo in Wien ohne Demonstranten

Der Großteil der für das Wochenende in Wien angekündigten Demonstrationen rund um die Corona-Maßnahmen der Politik wurden am Freitag von der Polizei untersagt. Am Samstag blieb eine Kundgebung übrig, die abgehalten hätte werden dürfen. Diese fand jedoch nicht statt - am Versammlungsort Ballhausplatz in der Wiener Innenstand fanden sich gegen Mittag lediglich Journalisten und Polizisten ein, Kundgebungsteilnehmer waren keine zu sehen.