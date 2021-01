Kombinierer Lamparter bei Riiber-Sieg in Seefeld Siebenter

Das Seefeld-Triple im Weltcup der Nordischen Kombination bleibt eine Domäne des Norwegers Jarl Magnus Riiber. Der 23-jährige Titelverteidiger gewann am Samstag auch den zweiten Bewerb und nimmt ein Guthaben von rund einer halben Minute in das Finale am Sonntag mit. Zweiter wurde wie am Vortag der Japaner Akito Watabe. Der Tiroler Johannes Lamparter, der Fünfte nach dem Springen, kam nach dem 10-km-Lauf als Siebenter und bester Österreicher ins Ziel.