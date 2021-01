Sieg für Serie-A-Spitzenreiter AC Milan: 2:1 in Bologna

Nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie hat AC Milan in der italienischen Fußball-Meisterschaft seine Spitzenposition verteidigt. Der Tabellenführer der Serie A gewann am Samstag bei Bologna mit 2:1 und legte damit im Zweikampf mit dem Stadtrivalen Inter auf Platz zwei vor. Ante Rebic (26.) im Nachschuss nach einem von Zlatan Ibrahimovic vergebenen Penalty und Franck Kessie (55.) per Handelfmeter schossen Milan zum 14. Sieg im 20. Ligaspiel.