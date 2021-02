Ergänzungsunterricht in Pandemie-Zeiten: Wenig Interesse an Ferien-Schule

In den kommenden Semesterferien wird ein Ergänzungsunterricht angeboten. Die Nachfrage danach hält sich in Tirol in Grenzen.

Die Gefahr, dass sich zu viele Schüler in den Ferien in der Schule befinden, besteht nun – zumindest in Tirol – ohnehin nicht, denn das Interesse an dem Angebot ist gering. „Es sind im Wochendurchschnitt 672 Schülerinnen und Schüler angemeldet worden“, heißt es aus dem Büro der Bildungsdirektion. Das seien 1,2 Prozent der Schülerinnen und Schüler der in Frage kommenden Schularten. Der Bedarf sei offenbar nicht hoch, was im Sinne des Lockdowns sei. Zuvor hatte es Kritik an den hohen Betreuungszahlen unter dem Semester gegeben. Für die Bildungsdirektion sind die niedrigen Anmeldungszahlen auch ein Hinweis darauf, dass die Ferien vom überwiegenden Teil der Schüler auch tatsächlich als Freizeit gebraucht werden würden.