Ansturm auf Impf-Anmeldung in Tirol: „Soft-Start“ mit 25.000 Registrierungen

Innsbruck – Es mag einiges an Impfskepsis geben. Doch wenn das, was sich auf der Seite www.tirolimpft.at gestern abspielte, ein Indikator für die Impfbereitschaft ist, dann gibt es auch sehr viele Tiroler, die ganz ungeduldig auf das Vakzin warten. Zwar fällt der Startschuss für die Vormerkungen auf www.tirolimpft.at offiziell erst heute. Doch um den ganz großen Ansturm zu entzerren, schaltete man die Seite schon am Samstagabend frei. Der „Soft-Start“ – wie es das Land Tirol letztlich nannte – ohne große Bewerbung überraschte alle. Bis gestern Abend (Stand 19 Uhr) registrierten sich auf diesem Weg bereits knapp 25.000 Menschen für die Corona-Impfung.