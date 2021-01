Religiös verbrämte Corona-Kleinversammlung in Wien

Die Volksgarten-Spaziergänger gruppierten sich denn auch locker um ein Plakat mit der Aufschrift „Österreich ist frei - Jesus ist König“. Peter Steinbacher, der Gründer von „Hallelujah TV“ - das sich in den Sozialen Netzen gegen Corona-Maßnahmen stark macht - lud nach kurzer Ansprache alle ein, am Mikro über Jesus zu reden und für das Land zu beten.

Abgesehen von der friedlichen Versammlung im Volksgarten war die Lage in der Wiener Innenstadt gegen Mittag ruhig. Die „sehr gut aufgestellte“ Polizei monitort die Lage - und werde proaktiv einschreiten, wenn Vorschriften missachtet werden, sagte Sprecher Christopher Verhnjak zur APA. Mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist die Aktivistin aus der rechtsextremen Szene, die am Samstag wegen Verstoß gegen Masken- und Abstandspflicht festgenommen worden war.

Auch wenn 15 von 17 angemeldeten Versammlungen für dieses Wochenende abgesagt wurden, rechnete die Polizei im Vorfeld auf jeden Fall mit einem Menschenaufkommen, über das genaue zu erwartende Ausmaß äußerte sie sich aber nicht. Die FPÖ, deren Klubobmann Herbert Kickl bei einer abgesagten Großdemo am Nachmittag reden wollte, hatte die Absage auf Facebook empört kommentiert - woraufhin zahlreiche Menschen angekündigt haben, trotzdem in die Stadt zu einem „Spaziergang“ zu kommen.

Abgesagt wurde der Großteil der von Maßnahmen-Gegnern organisierten Demos mit der Begründung, dass „Gesetzwidrigkeiten in großem Ausmaß“ und Gefährdung der Gesundheit durch Verstoß gegen die Schutzmaßnahmen zu erwarten seien. In den vergangenen Monaten kam es am Wochenende in Wien und anderen Städten immer wieder zu Anti-Corona-Demonstrationen, bei denen sämtliche Corona-Vorschriften missachtet wurden und zahlreiche Proponenten der rechtsextremen Szene aufmarschierten.