"Extrem enttäuschend": Jetzt steht den Haien das Wasser bis zum Hals

An ihm lag’s sicher nicht – wie schon beim 4:1 in Linz agierte HCI-Keeper Tom McCollum auch in Bratislava stark.

„Diese Niederlage war extrem enttäuschend“, gestand HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe, dass das Match in Bratislava ein schwerer Schlag in die Magengrube war. Dafür machte er zwei Dinge verantwortlich: „Wir haben einen regulären Treffer (Ciampini/ Schiedsrichter pfiff zu früh ab, weil er Tor aus der Verankerung sah; Anm.) zum 2:0 erzielt. Ich bin mir sicher, dass das Match dann in eine andere Richtung gegangen wäre.“ Und: „Wir haben beim dritten Gegentreffer wie so oft einen schweren Fehler (Sideroff und Racine; Anm.) gemacht, was uns in dieser Saison schon viele Punkte gekostet hat. Ich habe das schon 100-mal an die Mannschaft adressiert“, ärgerte sich O’Keefe in diesem Fall über die Legionäre.