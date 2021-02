Lukas Gollers „Mann mit Hut": Maximilians Arsenal im Visier

Innsbruck – Das Zeughaus, in dem Maximilian I. vor mehr als 500 Jahren seine Waffen gelagert hat, wird seit einiger Zeit von einem „Mann mit Hut“ kritisch beäugt. Manche wollen in dem auf eine rund elf Meter lange und drei Meter hohe Mauer gemalten Porträt Andreas Hofer erkennen, wieder andere Bruno Kreisky. In Wirklichkeit hätten ihn Figuren aus dem Riesenrundgemälde zu seinem etwa 18 Quadratmeter großen Wandgemälde inspiriert, sagt Lukas Goller, der den „Mann mit Hut“ ganz offiziell im Auftrag des Mauerbesitzers gemalt hat.

Wobei ein gewisser Hang zum Skurrilen bei allem, was Lukas Goller macht, unübersehbar ist. Weniger beim „Mann mit Hut“, bei dessen Kreation er an einen Menschen gedacht habe, der in seinem Leben viel gelacht haben muss, sehr viel mehr allerdings bei der von ihm auf eine große Tür gemalten Figur am Wiltener Platzl. Wo man auf einen ersten Blick ein eigenartig hasenartiges Wesen mit zotteligem Fell und langen Ohren samt Schatten zu erkennen glaubt, das sich bei näherer Betrachtung als Figur mit Perchtenmaske herausstellt. Dieses Moment der Transformation fasziniere ihn, sagt Goller, dieses Uneindeutige, Zwittrige, aber auch mit viel Humor Aufgeladene. Übersetzt in eine Handschrift, die sehr grafisch daherkommt. Denn die Farbe ist nicht so sein Ding, Goller mag es offensichtlich gern monochrom, am liebsten schwarz-weiß. Was sicher damit zu tun habe, dass er mit alten Holzschnitten aufgewachsen sei, so der Künstler.