TT-Analyse: Für viele Frauen ist kein Licht am Ende des Tunnels

Arbeiten in schlecht bezahlten Branchen. Einkommensunterschiede zwischen Mann und Frau trotz identer Tätigkeit. Überschaubare oder kaum Aufstiegsmöglichkeiten. Das Kapitel Frauen und Arbeitsmarkt ist ein vor allem durch das Geschlecht getrübtes. Jetzt hat sogar das US-Unternehmen Google auf eine drohende Benachteiligungsklage durch das US-Arbeitsministerium mit einer Millionen-Zahlung an Tausende Mitarbeiterinnen reagiert. Der Konzern hatte weibliche Angestellte nicht so befördert wie männliche Kollegen.