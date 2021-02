60.000 am ersten Tag: Impf-Registrierung in Tirol startete problemlos

Innsbruck – Viele haben darauf gewartet. Viele sich schon beim so genannten „Soft-Star­t“ angemeldet. Und nur wenige berichteten gestern von Problemen. Über 60.000 Menschen (Stand gestern 17 Uhr) haben sich in Tirol am ersten offiziellen Registrierungstag für eine Corona-Impfung vormerken lassen. Ein guter Start. Wobei der Zeitpunkt der Registrierung bekanntlich nichts damit zu tun hat, wann man dann letztlich auch geimpft wird.