Lockdown: Gastronomie fürchtet Öffnung erst ab Ostern

Für Betriebe in Tourismuszentren sei ein Aufsperren in vielen Fällen ohnehin unlukrativ. „Da kommt es billiger, wenn man zulässt.“ Rainer ist der Unmut anzuhören. In der Gastronomie habe es kaum Cluster gegeben. Die Unternehmer hätten in Sicherheitskonzepte investiert. „Aber wir waren trotzdem die Ersten, die zugesperrt wurden und werden wohl die Letzten sein, die aufsperren können.“