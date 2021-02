Schüler der HTL-Imst planen Spielhaus für die Kinder in Leins

Das Beste soll aus 13 Schülerprojekten geholt werden und ein Spielhaus für Volksschul- und Kindergartenkinder in Leins entstehen.

Arzl, Leins – In der Fraktion Leins der Pitztaler Gemeinde Arzl soll ein „Spielhaus“ für Kinder entstehen. Ganz im Sinne der „Allgemeinbildung in Bautechnik und Innenarchitektur“ nahmen sich die Schüler der HTL-Imst dieses Projektes an.