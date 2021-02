Einigung des Gemeinderats bei Budget in Kirchberg

Kirchberg i. T. –Nicht einig waren sich die SPÖ-Bürgermeisterliste und die beiden VP-Listen im Kirchberger Gemeinderat zum Budgetvorschlag für das Jahr 2021. Dieser hätte eigentlich in der Dezember-Sitzung des Gemeinderates beschlossen werden sollen. Stattdessen wurde aber noch nachverhandelt. Vor allem bei den Einmaligen Ausgaben sah vor allem Vizebürgermeister Andreas Schipflinger (Unser Kirchberg/VP) noch einiges an Einsparungspotenzial.

Thema war im Vorfeld auch eine mögliche Kürzung bei den Vereinsförderungen. „Diese ist vom Tisch“, sagt der Bürgermeister und weiter: „Hier haben wir uns aber darauf geeinigt, dass dafür die Vereinsförderung zu 100 % in Brixentalern ausgezahlt wird.“ Dabei handelt es sich um eine alternative Zahlungsmethode in den Brixentaler Gemeinden. „Dadurch erreichen wir gleich zwei positive Effekte. Zum einen bekommen die Vereine die gleiche Förderung wie im Vorjahr. Zum Zweiten profitiert auch die heimische Wirtschaft davon“, erklärt Berger. Bereits jetzt wurden die Zahlungen an die Vereine zur Hälfte in Brixentalern durchgeführt. Diese Vorgangsweise, sie zu 100 % so auszuzahlen, soll aber heuer ein einmalige Sache sein, wie der Bürgermeister versichert.