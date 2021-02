Leitartikel zu Corona: Öffnungs-Tickets Testen und Impfen

Seit Anfang November befinden sich die Österreicherinnen und Österreicher in einem alles andere als erquickenden Wechselbad aus harten und etwas weicheren Lockdowns. Die Infektionszahlen konnten gesenkt werden, aber nicht so kräftig wie erhofft. Mittlerweile ist nach den erfolgten ersten Öffnungsschritten wieder eine leichte Tendenz nach oben zu beobachten — allerdings auch eine Folge der massenhaften Testungen, bei denen, was ja ein großer Erfolg ist, auch mehr symptomfreie Infizierte gefunden werden.